Депутат облсовета считает, что его главным конкурентом на 127 округе является Дятлов: «Я бы повоевал именно с ним»

Депутат Николаевского облсовета Тахир Садридинов, который баллотируется в нардепы, полагает, что его главным конкурентом на 127 избирательном округе будет Игорь Дятлов.
Об этом он рассказал в программе «За кулисами».
- Я думаю, наибольшим конкурентом, если смотреть по уровню мышления, является Игорь Дятлов. Видно по нему, что он человек, который прошел немалый путь. Его потрепало достаточно серьёзно. И поэтому более стойкий среди этих 18 кандидатов именно он. Остальные… Одного мы уже видели 5 или 7 лет. По Пасечному сразу скажу – Пасечный и Верховный совет… Если взять в разрезе «кто победит?», больше всего шансов у «Зе!». Если убрать «Зе!», то он будет восемнадцатым. А победит «Зе!», потому что народ сделал протест, это 73%, это эйфория, и мы поставлены в неравные условия, у нас не было времени подготовиться. А это Президент. Это его партия. И я думаю, скорее всего, победа за ними. Но если бы мы убрали это, я бы «повоевал» на этом фронте именно с Игорем Дятловым, - сказал Садридинов.