Юрий Бойко представил кандидата от партии по 128-му округу Анатолия Дворника

Лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко во время своего визита в Николаев 11 июля представил кандидатов в народные депутаты Украины от своей политической силы, в том числе и кандидата по 128 округу (Ингульский и Корабельный районы) Анатолия Дворника.

Об этом сообщили в пресс-службе порта «Ника-Тера».

- Представлю вам Анатолия Дворника, давно его знаю и знаю, что он достойно представит наш коллектив и достойно защитит интересы избирателей, когда они его выберут, и достойно защитит все те идеалы, которые ценны для нашего избирателя. Прошу поддержать и уверен, что он вас не подведёт, - поделился Юрий Бойко.

В свою очередь, Анатолий Дворник поблагодарил лидера партии и ответил на вопросы прессы касательно предвыборной программы.

- Для Николаева в первую очередь необходимо решить проблему плохих дорог, за ремонтом которых необходим тотальный открытый контроль и обязательный аудит, а также увеличение государственного финансирования на ремонт и внедрение практики государственно-частного партнёрства, - отметил кандидат в народные депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь» Анатолий Дворник. - Я считаю, что нужно перезагрузить власть и должны прийти честные и порядочные люди, готовые к работе. Кроме этого, иду защищать социальные программы по развитию детского спорта, увеличению финансирования на выплаты пенсионерам, ветеранам, детям войны, многодетным семьям и людям с ограниченными возможностями,- добавил Анатолий Дворник.

Анатолий Дворник хорошо известен николаевцам как портовик (первый заместитель начальника «Морского специализированного порта Ника-Тера»), надеется, что горожане поддержат его на выборах в Верховную Раду Украины, которые состоятся уже 21 июля.