«Это моя приоритетная цель» - Игорь Дятлов о реализации программы «Теплый дом» на всеукраинском уровне

Игорь Дятлов готов бороться за то, чтобы закон о термомодернизации зданий, то есть закон о «Теплом доме» был принят Верховной Радой Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе кандидата.

- Мы потратили много сил для того, чтобы доказать прошлой власти и чиновникам, что эта программа нужна николаевцам. Как автор программы «Теплый дом», я делал все для того, чтобы эта программа на городском уровне была принята. И я прекрасно понимаю, через какие испытания нужно пройти, чтобы в Верховной Раде закон, который нами подготовлен, был принят. Я готов к этому, - сказал он.

Игорь Дятлов считает: раз получилось добиться реализации программы на уровне города, причем в тяжелых условиях оппозиции, то получится это сделать и на уровне всеукраинском.

- Это моя приоритетная цель, - говорит он. - А программа – это мое детище. Те эксперты, которые мне помогали, это эксперты как украинские, так и международные. И я думаю, мы совместно с ними сделаем все для того, чтобы закон был принят.

А для этого Игорь Дятлов пригласит законотворцев из других регионов страны в Николаев, в школу №60, в которой команда «Теплого дома» провела работы по полной термомодернизации.

- Я с удовольствием их привезу в Николаев и покажу 60-ю школу, покажу платежку за 2017 год и платежку за 2018 год. И они увидят, что наша программа позволила школе сэкономить чуть больше половины средств, - говорит Игорь Дятлов. - А что такое экономия для школы половины средств? Это значит, что руководство школы может эти деньги потратить, к примеру, на покупку оборудования в спортзал или на компьютерный класс, или навести порядок во дворе, покрасить забор и так далее. У них появляются свободные ресурсы.

Именно поэтому, считает Игорь Дятлов, программа имеет поддержку горожан и должна реализовываться на всеукраинском уровне.