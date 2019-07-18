Нужно сделать из парка Победы жемчужину, я готов для этого привлечь субвенцию, - Жолобецкий

Александр Жолобецкий Парк Победы в Николаеве следует привести в порядок по примеру парков в Харькове и Киеве.

Об этом кандидат в народные депутаты Украины Александр Жолобецкий рассказал в интервью программе «За кулисами».

Он рассказал, что принимал активное участие, чтобы парк вернули из аренды в коммунальную собственность.

- Парк Победы – это действительно моя победа. Я вам скажу, моя победа и моих единомышленников. У меня на это ушло 3,5 года жизни. Я лично присутствовал практически на всех судах, если я не ошибаюсь, я прошел 16 судов, дошел до самого высшего суда. Кто только не приезжал и доходило до угроз, безусловно, до угрозы жизни, тем не менее, я не сломился, шел вперед и в конечном счете добился того, что парк Победы остался в коммунальной собственности. Если бы тогда не эта победа, у нас бы сегодня не было бы парка Победы, потому что по тому Генеральному плану, который был утверждён теми чиновниками городского совета, там был бы вдоль проспекта Героев Украины огромный гипермаркет, там был бы коттеджный поселок, частный отель и так далее. Поэтому была победа, - говорит Жолобецкий.

Планы по реконструкции парка он обсудил с городскими властями.