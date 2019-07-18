Нужно сделать из парка Победы жемчужину, я готов для этого привлечь субвенцию, - Жолобецкий

Парк Победы в Николаеве следует привести в порядок по примеру парков в Харькове и Киеве.
Об этом кандидат в народные депутаты Украины Александр Жолобецкий рассказал в интервью программе «За кулисами».
Он рассказал, что принимал активное участие, чтобы парк вернули из аренды в коммунальную собственность.
- Парк Победы – это действительно моя победа. Я вам скажу, моя победа и моих единомышленников. У меня на это ушло 3,5 года жизни. Я лично присутствовал практически на всех судах, если я не ошибаюсь, я прошел 16 судов, дошел до самого высшего суда. Кто только не приезжал и доходило до угроз, безусловно, до угрозы жизни, тем не менее, я не сломился, шел вперед и в конечном счете добился того, что парк Победы остался в коммунальной собственности. Если бы тогда не эта победа, у нас бы сегодня не было бы парка Победы, потому что по тому Генеральному плану, который был утверждён теми чиновниками городского совета, там был бы вдоль проспекта Героев Украины огромный гипермаркет, там был бы коттеджный поселок, частный отель и так далее. Поэтому была победа, - говорит Жолобецкий.
Планы по реконструкции парка он обсудил с городскими властями.
- А сегодня, к большому сожалению, у парка Победы удручающий вид. Я предлагал Александру Сенкевичу: «Давай сделаем из парка жемчужину». И сегодня предлагаю. И надеюсь, что он меня услышит, я думаю, что мы с ним встретимся, еще раз обсудим. Я готов для этого привлечь и субвенцию, привлечь и опыт. Давайте сделаем как в Харькове, как некоторые парки в Киеве, потому что у нас нет сегодня такого. 48 гектаров земли. Там можно сделать немыслимую красоту на самом деле, которая сегодня будет отдушиной для всех николаевцев. Я думаю, если мы это сделаем, там будет собираться половина Николаева, как минимум. Для меня это вопрос следующей каденции, в том числе. Чтобы реанимировать и сделать из парка Победы жемчужину, - отметил Жолобецкий.