Николаевская служба занятости представила Интерактивную карту социального партнерства

Сегодня услуги службы занятости нуждаются в модернизации путем перехода на новый формат и современные технологии. В рамках социального сопровождения различных категорий населения, которое осуществляется подходом кейс-менеджента, Николаевский областной центр занятости разработал Интерактивную карта социального партнерства.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько, сообщили в пресс-службе ведомства.

На Google-карте отмечены 42 социально активных подразделения Николаевщины с контактными данными (адрес, телефон, сайт) и наглядно отражено их местонахождение. К таким заведениям отнесены государственные учреждения, общественные и волонтерские организации.

Карта доступна в онлайн-режиме для всех желающих по ссылке. Эта инновация очень удобна в работе с социально уязвимыми категориями соискателей. Ведь при решении сложных жизненных вопросов, которые мешают трудоустройству, возникает потребность в партнерстве между различными социальными подразделениями Николаевщины.