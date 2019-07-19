В Николаеве из-за реконструкции Соборной площади на две недели перекроют проезд по части улицы Адмиральской

В Николаеве с 22 июля в рамках реконструкции на две недели ограничат движение по части улицы Адмиральской.

Об этом сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета.

Перекрытие движения по улице Адмиральской на промежутке между улицой Московская и улице Лягина обусловлено необходимостью подключения коммуникаций к общей сети. Подрядчик обязуется закончить работы за две недели.

Напомним, что в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.

В Николаевском горсовете обсудили варианты реконструкции площади Соборной и хотят на месте демонтированного памятника Ленину установить фонтан, на реализацию задуманного необходимо от 35 до 100 миллионов гривен.

В частности, в апреле текущего года Сенкевич пообещал реконструировать Соборную площадь к сентябрю 2019 года. Однако позже, городской голова Александр Сенкевич стал сомневаться, что реконструкцию Соборной площади удастся закончить до празднования Дня города в 2019 году.

Когда депутаты утверждали бюджета на 2019 год, то они запланировали на данный объект 35 миллионов гривен, при том, что общая стоимость работ предполагалась 90 миллионов гривен.

Позже Департамент ЖКХ подписал договор на реконструкцию Соборной площади с одесской фирмой-фигурантом расследований НАБУ. Согласно подписанному документу работы должны быть выполнены до 9 сентября этого года. Также стало известно, что стоимость работ увеличилась на 7 миллионов гривен.

Мэр Александр Сенкевич заявил, что подрядчики, занимающиеся реконструкцией Соборной площади, смогут закончить работы за три месяца – ко Дню города. К тому же он уверен, что депутаты поддержат выделение дополнительных средств на реконструкцию Соборной.

Директор фирмы «Пик Строй» Марина Лозовенко оценила проект реконструкции пощади Соборной и отметила, что одесситы теперь будут завидовать Николаеву из-за фонтанов, которые хотят разместить на площади.

При этом, депутаты Николаевского горсовета от разных фракций разделились во мнении в том, успеет ли подрядчик «Пик Строй» завершить реконструкцию Соборной площади за три месяца. Кто-то считает, что это нереально и предлагает отложить эту затею. Кто-то уверен, что под чутким контролем руководства города все получится.

Позже, 1 июля, в телефонном режиме исполкома горсовета согласовал перераспределение бюджета для ДЖКХ на 2019 год.

В частности, 3 июля, на тайном заседании бюджетной комиссии ее члены согласовали это решение исполкома от 1 июля.

Как известно, археологи на Соборной площади нашли часть здания магистрата (гауптвахты) – одного из первых зданий в Николаеве, построенного в конце XVIII века. Отметим, что на реконструированной Соборной площади городская власть намерена накрыть прочным стеклом обнаруженный предположительно фундамент Магистрата, а также установить рядом с ним 3D модель здания.

5 июля, в Николаеве на Соборной площади рабочие фирмы «Пик-строй», которая выполняет работы по реконструкции, начали укладывать гранитную плитку.

Как известно общая стоимость реконструкции - 97 миллионов 618 тысяч 744 гривны. В бюджете на 2019 год изначально депутаты запланировали лишь 35 миллионов гривен. Также чиновники предлагали депутатам согласовать перераспределение более 60 миллионов гривен, чтобы успеть с реконструкций до Дня города - половину из сэкономленных средств Департаментом ЖКХ, а вторая половина из 216,5 миллионов гривен, которые остались неиспользованными по итогам 2018 года. Однако, депутаты бюджетной комиссии не согласовали этот проект решения.

10 июля, депутаты горсовета на сессии согласовали перераспределении остатков с 2018 года. Из 216,5 миллионов на реконструкцию Соборной площади добавили лишь 12 миллионов гривен. В связи с этим, Александр Сенкевич заявил, что фонтаны на Соборной площади из-за недофинансирования могут не запустить в срок.