Ильюк выступил за внеочередной созыв Рады по инициативе Зеленского

Николаевский народный депутат Артем Ильюк поддержал инициативу президента Украины Владимира Зеленского по внеочередному созыву Верховной Рады.

Об этом сообщили в пресс-службе нардепа.

Как известно, спикер Верховной Рады Андрей Парубий отказался созывать внеочередное заседание парламента, как того хотел президент Зеленский.

По словам Артема Ильюка, на внеочередном заседании нардепы могли бы поддержать все инициативы Зеленского.

«Парубий отказался созывать на 18 июля внеочередное заседание Верховной Рады. На этом настаивал Президент, чтобы проголосовали за его предложения. К сожалению, все идет к тому, что в ближайшее время Рада не соберется», - сообщил он на своей странице в Facebook.

Ильюк также добавил, что готов принять участие во внеочередном заседании Рады.