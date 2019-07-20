На островах в Тихом океане уровень радиации оказался выше, чем в Чернобыле

Ученые из Колумбийского университета измерили радиационный фон и содержание радиоактивных изотопов в почве Маршалловых островов. Оказалось, что радиационный фон здесь выше, чем в Чернобыле и Фукусиме.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на журнал «PNAS».

С 1946 по 1958 год США испытали в районе Маршалловых островов 67 ядерных бомб. Испытания проводились на атоллах Бикини и Еневеток, что нанесло непоправимый вред окружающей среде. 1 марта 1954 года были проведены самые масштабные испытания, которые затронули жителей атоллов Ронгелап и Утирик.

В ходе нового исследования ученые решили определить уровень радиационного загрязнения островов на данный момент. В результате повышенный уровень радиации был замечен на девяти островах на четырех атоллах, а на 11 островах было зафиксировано содержание в почве радиоактивных изотопов америция-241, цезия-137, плутония-238 и плутония-239, 240.

Более того, уровень америция-241 на некоторых островах оказался гораздо выше, чем в Чернобыле в 2009 году. Содержание плутония на острове Бикини оказалось в 1000 раз выше, чем в Чернобыле и Фукусиме. Исследователи утверждают, что четыре острова – Рунит, Энджеби, Бикини и Наен – загрязнены сильнее, чем зона ЧАЭС.

Напомним, что в зоне Чернобыльской АЭС поймали женщину, которая собрала там 14 килограммов черники.