В Коблево неизвестный напал на оператора телепередачи «Ревизор»

В четверг, 18 июля, в курортный поселок Коблево на Николаевщине приехала команда телепередачи «Ревизор». В ходе инспекции произошел конфликт работников местного магазина со съемочной группой, пострадал оператор.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Команда из 10 человек побывала на пляже, в так называемой «Молдавской зоне отдыха», проверила массажные точки, а также рынок домашней еды и вин. Во время съемочного процесса в магазине «Мини-маркет» неизвестный мужчина 50-60 лет ударил в лицо и толкнул оператора, тот упал на пол. На место событий приехали медики и полиция. От госпитализации пострадавший отказался.

После этого съемки продолжились. В свою очередь, полиция предварительно квалифицировала действия мужчины по первой части статьи 171 Уголовного кодекса Украины («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). Статья предполагает наказание в виде штрафа до 850 гривен или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.