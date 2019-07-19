В Николаеве спасатели вывели женщину из квартиры, в которой случился пожар

В Николаеве утром 19 июля произошел пожар в трехэтажном жилом доме на улице Дачной.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

На место направили два пожарно-спасательных отделения. Из-за плотного задымления в подъезде пожарные начали оперативную разведку в составе звена газодымозащитной службы. Из квартиры, где возник пожар, спасатели вывели на свежий воздух 32-летнюю женщину. В медицинской помощи она не нуждалась.

В результате пожара огонь уничтожил мебель и вещи домашнего обихода, возгорание ликвидировали на площади 10 кв.м. Его вероятная причина – неосторожное обращение с огнем хозяйки квартиры.

Напомним, что ранее в Николаеве потушили пожар в частном домовладении, спасатели не дали взорваться двум газовым баллонам.