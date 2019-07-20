В штабе Ильюка заявили, что в «день тишины» против него снова разнесли «чернуху»

Ночью 20 июля по Ингульскому и Корабельному районам Николаева неизвестные снова распространили листовки против кандидата в народные депутаты Артема Ильюка.

Об этом сообщили в пресс-службе Артема Ильюка.

Листовки разнесли по подъездам многоэтажек, разбросали по тротуарам и расклеили на стенах зданий. По словам Ильюка, помимо «грязных» листовок оппоненты создали от его лица публичную страницу в Facebook, где публикуют неправдивую информацию и рекламируют ее.

«У оппонента истерика. От своего бессилия и очевидного проигрыша штаб заезжего кандидата ночью снова разнес по городу чернуху против меня. Кроме листовок, создали фейковую страницу в фейсбук от моего лица, где пишут ложь и ставят это все на рекламу. Да, реклама у фейковой страницы активна в «день тишины», - написал Ильюк на своей странице в Facebook.

Ильюк также опубликовал скриншоты из «Библиотеки рекламы Facebook», на которых видно, что реклама страницы его оппонента активна даже в «день тишины».

«Кстати, у одесского гастролера реклама в фейсбук тоже активна. Странно, правда? В «день тишины» идет реклама против Ильюка и за одного единственного одесского кандидата…» - написал он.

Напомним, что на этой неделе, 18 июля, по Николаеву уже разносили «чернуху» против Артема Ильюка.