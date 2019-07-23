На «Николаевводоканал» с визитом приехала иностранная делегация

В рамках проекта «Drinkme» с 22 по 28 июля в Николаеве работает молодежная делегация по обмену опытом в вопросах водоснабжения, водоотведения и экологии.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».

Участники из Николаева в июне посетили объекты водной инфраструктуры Берлина, ознакомились с особенностями работы с общественностью. Сейчас при участии преподавателей вузов, общественных активистов, сотрудников «Николаевводоканала» иностранцев знакомят с особенностями работы николаевских объектов водной инфраструктуры. Участников делегаций 23 июля принимал генеральный директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко.

- Я хочу поблагодарить организаторов и участников проекта за активную позицию по защите экологии и водных ресурсов. Нам, как предприятию, которое держит курс на европейские принципы работы и технологии, очень важно услышать ваше мнение. Я очень рад, что вы посетите основные объекты: водозабор на реке Днепр, очистные сооружения воды, очистные сооружения канализации. Надеюсь на плодотворное сотрудничество, - сказал Борис Дуденко.

В свою очередь участники отметили близость инфраструктурных объектов к природе. Впереди еще много работы, результатом которой станет фотовыставка в Каштановом сквере 27 и 28 июля, которая пройдет с 11:00 до 17:00.