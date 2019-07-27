«У вас есть любовь к Украине», - глава Николаевского областного совета вручила сертификаты участникам АТО

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко вручила сертификаты участникам Антитеррористической операции – победителям конкурса на оказание единовременной помощи для открытия собственного дела.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.
С целью социальной поддержки демобилизованных участников АТО распоряжением председателя Николаевской ОГА утвержден уникальный порядок предоставления единовременного пособия для открытия собственного дела. На это Николаевский областной совет из бюджета выделил 1 миллион гривен.
Решением конкурсной комиссии отобраны 20 проектов, авторы которых смогут воспользоваться своим правом на получение единовременной безвозвратной помощи в размере 50 тысяч гривен на открытие собственного дела.
Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко поблагодарила депутатский корпус за поддержку ветеранов АТО и поздравила победителей:
- Я всегда буду вас поддерживать. В трудные времена в 2014 году каждый из вас показал, что у вас есть любовь к Украине и вы знаете, что такое защищать страну! Пусть эта небольшая помощь из областного бюджета вам пригодится, а ваш бизнес успешно развивается.