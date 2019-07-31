«Повышение качества образования и медицины на селе, жилье участникам АТО – приоритетные направления бюджетных средств», – Александр Кушнир

В ходе вчерашнего заседания постоянной комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций Николаевского областного совета депутатами согласовано перераспределение бюджетных средств, что позволит завершить реализацию важных направлений для Николаевщины.

Об этом сообщает заместитель председателя облгосадминистрации Александр Кушнир на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Кушнир отмечает, что еще девять современных автомобилей и необходимое оборудование для телемедицины получат сельские амбулатории области (4,5 млн грн на приобретение служебных авто для медработников, работающих в действующих сельских амбулаториях и 3,2 млн грн на приобретение телемедицинского оборудования для 32-х сельских амбулаторий).

Также более 24 млн грн область получает на обеспечение доступа к скоростному интернету у почти 250-ти школах области, что создаст дополнительные возможности для учащихся и педагогов из сельской местности.

Кроме того, Александр Кушнир сообщает, что более 6,1 млн грн будут использованы на надлежащее жилье для участников АТО в Баштанке и Николаеве - инвалидам II-III группы, а также для пяти семей погибших военных в Южноукраинске, Первомайске, Вознесенске и Арбузинском районе.