Успешно завершена уборка озимых зерновых производственной компанией «Прометей»

Производственная компания «Прометей» в этом году увеличила посевные площади до 10 тыс. га. Но увеличение земельного банка сразу в пять раз нисколько не напугало аграриев. Технологию, идеально отработанную на 2 тыс. га, в этом году успешно применяли на новых землях.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Под пшеницу в этом году было отведено 3,3 тыс. га, под рапс — 0,5 тыс. га, под ячмень — 0,4 тыс. га. По словам главного агронома производственной компании «Прометей» Виталия Богуна, год в плане урожайности выдался достаточно неплохим.

- Компания в этом году получила хорошую чистую прибыль. Самое главное - зерно собрали высококлассное, что для этого года большая редкость. Ячмень дал по 5,7 т/га, пшеница — 6,1 т/га, рапс – около 3 т/га. Отличных показателей урожайности удалось достичь благодаря благоприятным погодным условиям, применению собственной отработанной технологии и соблюдению баланса по внесению минеральных удобрений. Ведь если урожайность 50 на 50 погода и земля, то классность – в основном технология, — сказал агроном.

Стоит отметить, что «Прометей» работает в Украине уже практически четверть века. За это время компания значительно расширила сеть элеваторных комплексов и уверенно удерживает позиции лидерства среди владельцев элеваторных мощностей в Украине. На мировом рынке зерна «Прометей» знают как успешного трейдера, на внутреннем – как надежного партнера по закупке сельхозпродукции. Собственный автопарк - 40 современных зерновозов MAN, Scania, Volvo обеспечивает маневренность, независимость, оперативность в предоставлении услуг по логистике грузов. Кроме того, всего за один год, освоив новое направление деятельности, компания стала одним из крупнейших дистрибьюторов минеральных удобрений в стране. В ближайшее время планируется запустить еще одно направление — дистрибуцию посевного материала и СЗР.