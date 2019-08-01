Николаевская область занимает лидирующую позицию в Украине по оснащению зданий счетчиками тепла

В четверг, 1 августа, представители городских и областных властей в Николаеве приняли участие в селекторном совещании по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду под председательством вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

В совещании приняли участие заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Александр Трайтли, заместители Николаевского городского головы Юрий Степанец и Александр Омельчук, представители теплоэнергоснабженческих предприятий и профильных служб области.

Речь шла о подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры к нынешнему отопительному сезону. В ходе совещания Геннадий Зубко отметил лидирующую позицию Николаевщины в сфере энергоэффективности, в частности в части оснащения зданий счетчиками тепла.

- Об установке домовых счетчиков. На сегодняшний день по направлению жилищного хозяйства лучшие Черкасская и Николаевская области, - отметил Геннадий Зубко.

Николаевская область с показателем почти 99% продолжает занимать одну из лидирующих позиций среди регионов Украины по установке приборов учета тепловой энергии в многоквартирном жилом фонде. По состоянию на конец июля из 2099 жилых домов с централизованным теплоснабжением оснащены приборами учета 2051. Впереди Николаевщина и по уровню оснащенности счетчиками тепла нежилых зданий, а именно бюджетных и других учреждений, показатель по области составил почти 79%.