Николаевский национальный аграрный университет объявляет дополнительный набор

Николаевский национальный аграрный университет приглашает получить первое или второе высшее образование без отрыва от работы (заочно). Студентов принимают на 1, 2, 3 курсы и в магистратуру.

Об этом сообщили в пресс-центре университета.

«Вы не успели поступить в июле? Мы ждем вас до 15 ноября», – пояснили в информационно-консультационном центре университета.

Обучение в университете осуществляется по самым низким ценам на юге Украины на контрактной форме (за средства физических и юридических лиц). Университет объединяет возможности для поступающих:

- работать и учиться одновременно; - получить новые и улучшить полученные знания; - закрепить теоретические знания на практике; - обмениваться практическими и теоретическими знаниями со специалистами и производственниками в соответствующей отрасли.

Напомним, ранее в пресс-службе Николаевского национального аграрного университета рассказали о престижности аграрного образования.