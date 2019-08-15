«Николаевводоканал» начал ремонт коллектора в Корабельном районе – из-за работ снесли рыночные ряды

В Николаеве водоканал проводит земляные работы для замены аварийной части канализационного коллектора диаметром 300 мм на улице Генерала Попеля.
Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».
Напомним, что этот коллектор проходит под рынком Феникс в Корабельном районе.
«Коллектор проходит на глубине более 4 метров. Сейчас две аварийные бригады и 7 единиц специализированной техники выполняют разрытие грунта и прочистку канализационных колодцев для ликвидации утечек сточных вод по улице Океановской. Мы благодарны администрации Корабельного района за оперативную помощь в демонтаже торговых павильонов рынка «Феникс». Мы извиняемся перед жителями района за временные неудобства!» - сообщили в водоканале.