«Николаевводоканал» начал ремонт коллектора в Корабельном районе – из-за работ снесли рыночные ряды

В Николаеве водоканал проводит земляные работы для замены аварийной части канализационного коллектора диаметром 300 мм на улице Генерала Попеля.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».

Напомним, что этот коллектор проходит под рынком Феникс в Корабельном районе.