Распродажа женской обуви из натуральной кожи в центре Николаева от 199 гривен!

17, 18, 19 августа николаевский магазин обуви «Style Shoes» устраивает грандиозную распродажу женских моделей предыдущих коллекций!

Магазин радует всех своих покупателей уже на протяжении 15 лет! Вся обувь сделана только из натуральной кожи!

Именно в эти выходные у вас есть шанс купить натуральную кожаную обувь по выгодным ценам. Летняя обувь от 199 гривен, туфли, балетки, кроссовки от 299 гривен, ботинки от 699 гривен!

Распродажа продлится всего лишь 3 дня по адресу: улица 6-я Слободская, 49 (между проспектом Центральным и улицей Чкалова).

Мы ждём вас!

График работы:

Суббота: 10:00-18:00

Воскресенье: 10:00-16:00

Понедельник: 10:00-19:00