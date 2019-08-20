Глава облсовета Москаленко призвала николаевцев принять участие в патриотическом флешмобе

Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко предлагает жителям региона присоединиться к флешмобу от областного совета.

Об этом сообщается на странице облсовета в Facebook.

«Уважаемые жители Николаевской области, уважаемые украинцы от любого возраста! Очень скоро мы будем праздновать 28-ю годовщину Независимости Украины – праздник, который не оставляет равнодушным ни одного украинского патриота! Предлагаю вам присоединиться к флешмобу от Николаевского областного совета «Привітай Україну» и подарить стране свои поздравления в форме стихотворения, песни, танца или в любой другой способ! Запишите поздравления на видео или сделайте фото на фоне государственных символов в национальной одежде и прикрепите в комментариях к этому посту!» - говорит Москаленко о посте, доступном по этой ссылке.