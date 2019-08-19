В МКУ имени Орлика стартовал набор на заочное, вечернее и дистанционное обучение

Программа «Шанс» университета имени П. Орлика позволяет начать обучение в вузе без ВНО.

В приемной комиссии вуза предоставили информацию о том, кто может поступить в университет в 2019 году.

1. Абитуриенты, имеющие полное среднее образование и необходимые для поступления в университет или колледж сертификаты ВНО. На сегодня действительны сертификаты 2017-2019 годов, кроме иностранного языка, где нужен сертификат только нынешнего года.

Абитуриентам, решившим перенести поступление на следующий год, важно учесть, что в МОН разрабатывают новую методологию проведения тестирования, влекущую за собой сокращение действия сертификатов до одного года. Таким образом, если вы не поступаете в вуз в этом году, то в следующем, скорее всего, вам придётся проходить тестирование повторно.

2. Абитуриенты, имеющие высшее образование, не ниже бакалавра, для поступления в магистратуру. В нынешнем году поступление на образовательный уровень магистр возможно как при наличии сертификатов ВНО с дипломом бакалавра, так и без ВНО с дипломом специалиста или магистра. Будет ли сохранена такая возможность в следующем году, пока неизвестно.

3. Абитуриенты с дипломом младшего специалиста, для продолжения обучения на бакалаврате. Поступление осуществляется на основе внутреннего экзамена вуза без ВНО (кроме специальности финансы, банковское дело и страхование). Срок обучения составляет 2 года.

Абитуриентам, решившим перенести поступление на следующий год, важно учесть, что в МОН разработали новую методологию поступления на образовательный уровень бакалавр абитуриентов с уровнем младший специалист через ВНО. Таким образом, в следующем году проходить ВНО придется всем выпускникам.

4. Абитуриенты с дипломом квалифицированного работника. Такой диплом дает право поступить без ВНО в университетский колледж на уровень младшего специалиста с сокращенным сроком обучения и правом продолжения обучения на бакалаврате. При этом необходимо учесть, что набор на образовательный уровень младшего специалиста в 2019 году осуществляется последний раз.

Ситуации бывают разными. Человек по какой-то причине не сдавал ВНО, не добрал баллы или решил получить высшее образование, будучи взрослым, через много лет, после окончания школы, когда многие знания, естественно, забылись.

Возможно ли при такой ситуации, в 2019 году получить диплом квалифицированного рабочего и стать студентом колледжа?

В Украине существует ступенчатая система образования: рабочая профессия, колледж (младший специалист), университет (бакалаврат, магистратура, докторантура). В университете им.П. Орлика работают все элементы этой системы.

Уже в августе выпускники школ как этого года, так и прошлых лет, не имеющие сертификатов ВНО, могут начать свой путь в высшее образование, поступив в вузовской центр профессиональной подготовки на профессии, родственные университетским:

- младшая медицинская сестра по уходу за больными; - лаборант химико-бактериологического анализа; - деловод; - стюард; - кассир; - паспортист; - охранник.

Срок обучения для этих профессий от трех месяцев. Поэтому, уже в конце ноября, у выпускников школ будет не только диплом квалифицированного работника, но и право продолжить обучение в колледже по специальностям:

- фармация, промышленная фармация; - право; - компьютерная инженерия; - журналистика; - гостинично-ресторанное дело; - геодезия и землеустройство; - финансы, банковское дело и страхование; - учет и налогообложение; - маркетинг; - предпринимательство, торговля и биржевая деятельность; - медсестринство.

Иными словами, право успеть в последний вагон поступления по ступенчатой системе. Так как с 2020 года набор на уровень «младший специалист» уже отсутствует.

Для более комфортного вхождения в процесс высшего образования, в университете им. П Орлика все, кто обучается рабочим профессиям, имеют право параллельно посещать лекции колледжа по избранной специальности.

Университет им. Пилипа Орлика осуществляет подготовку по специальностям:

Бакалавр: • Транспортные технологии (автомобильный транспорт); • Технологии медицинской диагностики и лечения; • Финансы, банковское дело и страхование; • Психология; • Физическая терапия, эрготерапия; • Гостинично-ресторанное дело; • Геодезия та землеустройство; • Компьютерная инженерия; • Дошкольное образование; • Начальное образование; • Медсестринство; • Журналистика; • Фармация, промышленная фармация; • Туризм. • Право.

Магистр: • Финансы, банковское дело и страхование; • Общественное здоровье; • Физическая терапия, эрготерапия; • Фармация, промышленная фармация; • Гостинично-ресторанное дело; • Компьютерная инженерия; • Менеджмент организаций; • Психология; • Туризм; • Право.

Более детальную информацию абитуриенты могут получить в приемной комиссии по адресу: улица Котельная, 2, а также по телефонам: (0512) 593-001, (0512) 550-736, (050) 394-72-87.