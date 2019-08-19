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В МКУ имени Орлика стартовал набор на заочное, вечернее и дистанционное обучение

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Программа «Шанс» университета имени П. Орлика позволяет начать обучение в вузе без ВНО.

В приемной комиссии вуза предоставили информацию о том, кто может поступить в университет в 2019 году.

1. Абитуриенты, имеющие полное среднее образование и необходимые для поступления в университет или колледж сертификаты ВНО. На сегодня действительны сертификаты 2017-2019 годов, кроме иностранного языка, где нужен сертификат только нынешнего года.

Абитуриентам, решившим перенести поступление на следующий год, важно учесть, что в МОН разрабатывают новую методологию проведения тестирования, влекущую за собой сокращение действия сертификатов до одного года. Таким образом, если вы не поступаете в вуз в этом году, то в следующем, скорее всего, вам придётся проходить тестирование повторно.

2. Абитуриенты, имеющие высшее образование, не ниже бакалавра, для поступления в магистратуру. В нынешнем году поступление на образовательный уровень магистр возможно как при наличии сертификатов ВНО с дипломом бакалавра, так и без ВНО с дипломом специалиста или магистра. Будет ли сохранена такая возможность в следующем году, пока неизвестно.

3. Абитуриенты с дипломом младшего специалиста, для продолжения обучения на бакалаврате. Поступление осуществляется на основе внутреннего экзамена вуза без ВНО (кроме специальности финансы, банковское дело и страхование). Срок обучения составляет 2 года.

Абитуриентам, решившим перенести поступление на следующий год, важно учесть, что в МОН разработали новую методологию поступления на образовательный уровень бакалавр абитуриентов с уровнем младший специалист через ВНО. Таким образом, в следующем году проходить ВНО придется всем выпускникам.

4. Абитуриенты с дипломом квалифицированного работника. Такой диплом дает право поступить без ВНО в университетский колледж на уровень младшего специалиста с сокращенным сроком обучения и правом продолжения обучения на бакалаврате. При этом необходимо учесть, что набор на образовательный уровень младшего специалиста в 2019 году осуществляется последний раз.

Ситуации бывают разными. Человек по какой-то причине не сдавал ВНО, не добрал баллы или решил получить высшее образование, будучи взрослым, через много лет, после окончания школы, когда многие знания, естественно, забылись.

Возможно ли при такой ситуации, в 2019 году получить диплом квалифицированного рабочего и стать студентом колледжа?

В Украине существует ступенчатая система образования: рабочая профессия, колледж (младший специалист), университет (бакалаврат, магистратура, докторантура). В университете им.П. Орлика работают все элементы этой системы.

Уже в августе выпускники школ как этого года, так и прошлых лет, не имеющие сертификатов ВНО, могут начать свой путь в высшее образование, поступив в вузовской центр профессиональной подготовки на профессии, родственные университетским:

- младшая медицинская сестра по уходу за больными;

- лаборант химико-бактериологического анализа;

- деловод;

- стюард;

- кассир;

- паспортист;

- охранник.

Срок обучения для этих профессий от трех месяцев. Поэтому, уже в конце ноября, у выпускников школ будет не только диплом квалифицированного работника, но и право продолжить обучение в колледже по специальностям:

- фармация, промышленная фармация;

- право;

- компьютерная инженерия;

- журналистика;

- гостинично-ресторанное дело;

- геодезия и землеустройство;

- финансы, банковское дело и страхование;

- учет и налогообложение;

- маркетинг;

- предпринимательство, торговля и биржевая деятельность;

- медсестринство.

Иными словами, право успеть в последний вагон поступления по ступенчатой системе. Так как с 2020 года набор на уровень «младший специалист» уже отсутствует.

Для более комфортного вхождения в процесс высшего образования, в университете им. П Орлика все, кто обучается рабочим профессиям, имеют право параллельно посещать лекции колледжа по избранной специальности.

Университет им. Пилипа Орлика осуществляет подготовку по специальностям:

Бакалавр:

• Транспортные технологии (автомобильный транспорт);

• Технологии медицинской диагностики и лечения;

• Финансы, банковское дело и страхование;

• Психология;

• Физическая терапия, эрготерапия;

• Гостинично-ресторанное дело;

• Геодезия та землеустройство;

• Компьютерная инженерия;

• Дошкольное образование;

• Начальное образование;

• Медсестринство;

• Журналистика;

• Фармация, промышленная фармация;

• Туризм.

• Право.

Магистр:

• Финансы, банковское дело и страхование;

• Общественное здоровье;

• Физическая терапия, эрготерапия;

• Фармация, промышленная фармация;

• Гостинично-ресторанное дело;

• Компьютерная инженерия;

• Менеджмент организаций;

• Психология;

• Туризм;

• Право.

Более детальную информацию абитуриенты могут получить в приемной комиссии по адресу: улица Котельная, 2, а также по телефонам: (0512) 593-001, (0512) 550-736, (050) 394-72-87.

Вадим Богданов

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