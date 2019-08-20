«Николаевводоканал» рассказал, что заменил уже два километра коллектора на улице Адмирала Макарова

В Николаеве продолжается прокладка нового канализационного коллектора на улице Адмирала Макарова. Уже заменено 2 километра коллектора диаметром 350 мм.

Об этом сообщили в пресс-службе «Николаевводоканала».

Специалисты готовятся выполнить гидравлические испытания и телеинспекцию.

«Гидравлические испытания – это комплекс сложных мероприятий, к которым необходима определенная подготовка. Во время гидравлических испытаний определяется прочность и герметичность. Такие испытания позволяют выявить определенные недостатки и оперативно их устранить. Проведение таких мероприятий является обязательным элементом эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения. Результаты испытаний должны соответствовать всем строительным нормам и правилам, поэтому гидравлические испытания выполняются высококвалифицированными специалистами», - сообщили в водоканале.

На местах, где работы по прокладке уже выполнены, можно увидеть проседание почвы – это обычный процесс для сыпучего грунта. Специалисты применяют все необходимые меры для ликвидации таких просадок.

«Специалисты работают с опережением графика. Не провести соответствующие испытания на выявление дефектов означает, что в будущем могут проявиться неисправности. Повторное разрытие грунта приведет к значительным материальным затратам и дополнительным неудобствам. Покрытие дороги будет полностью восстановлено после выполнения всех необходимых инженерно-технических мероприятий», - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что работы по реконструкции коллектора на Адмирала Макарова затронут и часть Центрального проспекта.