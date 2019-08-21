В Николаевской области 85% кабинетов начального образования готовы к работе в рамках проекта «Новая украинская школа»

Сейчас в учебных заведениях Николаевщины 85% кабинетов начального образования оборудованы в соответствии с проектом «Новая украинская школа». При этом общий объем использованной субвенции на «Новую украинскую школу» составил 10,7 миллиона​​гривен, что составляет 34% от профинансированного в январе-августе (по информации Главного управления Государственной казначейской службы в Николаевской области по состоянию на 1 августа 2019 года). Стоит обратить внимание, что показатель использования субвенции на Новую украинскую школу является средним по Украине.

Об этом сообщает департамент образования и науки Николаевской областной государственной администрации.

Так, для работы в условиях Новой украинской школы осуществлена ​​подготовка педагогов, а именно:

- 4632 учителей начальной школы (в том числе, учителей-предметников, преподающих в начальной школе); - 822 руководителя учреждений общего среднего образования; - 138 ассистентов учителей, специалистов инклюзивно-ресурсных центров; - 12 директоров, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, учителей, которые являются участниками эксперимента по внедрению проекта Государственного стандарта начального образования; - 18 тренеров-педагогов для повышения квалификации учителей начальных классов (групп), в которых дети учатся на языках национальных меньшинств; - 20 супервизоров.

По информации, предоставленной департаментом, в 2019 году за счет государственных субвенций и целевых средств приобретено 25 школьных автобусов на условиях софинансирования из местных бюджетов стоимостью почти 48,3 миллиона гривен.

Кроме того, заключены договоры на поставку 15 комплектов украиноязычных дидактических материалов для учебных заведений с обучением на языках национальных меньшин стоимостью более 1 миллиона гривен и 25 комплектов оборудования для ресурсных комнат в учебных заведениях с инклюзивными и специальными классами стоимостью 3,2 миллиона гривен.

Отмечено, что по результатам тендерных процедур закупок объявлено о намерении заключить договоры на поставку 410 комплектов компьютерного оборудования стоимостью 6,8 миллионов гривен и 505 комплектов компьютерного оборудования с музыкальными инструментами для начальных классов с соответствующим мультимедийным контентом стоимостью 11,3 миллиона гривен.

Кроме этого, на завершающем этапе продолжается тендерная процедура закупки 31 комплекта оборудования для кабинетов физики, биологии и географии стоимостью 6,5 миллионов гривен. В ближайшее время указанная техника общей стоимостью 77,2 миллиона гривен будет доставлена ​​и смонтирована в учебных заведениях Николаевской области.