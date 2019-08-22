Серёга A.K.A. Полиграф Шарикоff приедет в Коблево отмечать 15-летие «Бумера» с концертом и коктейлями

Один и самых эпатажных клубов в Украине, ночной клуб «Brazil» в Коблево приглашает всех желающих на празднование грандиозного мероприятия. Вместе с гостями в Коблево популярный репер Серёга отмечает день рождения – 15 лет «Бумеру»!

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

22 августа в 23:00 на сцене ночного клуба «Brazil» будет выступать Серёга А.К.А. Полиграф ШарикоFF. Вместе с ним гости заведения смогут вспомнить популярные хиты, которые регулярно занимают первые позиции в хит-парадах страны. Уникальная атмосфера, узнаваемые мелодии, песни, слова которых каждый знает наизусть – все это ожидает гостей заведения. Можно танцевать до утра, петь песни вместе с Серёгой, заряжаться вкусными коктейлями на баре и погрузиться в атмосферу безудержного веселья.

Торговая марка «MARENGO» обещает задать настроение для каждого гостя – вкусные коктейли и невероятная атмосфера являются главными спонсорами организованного веселья.

К сожалению, все столики уже забронированы, однако, если поспешите, успеете приобрести билеты в фан-зону и насладиться живым звуком на танцполе.

Дата: 22 августа

Время: 23:00

Место: ночной клуб BRAZIL (проспект Курортный, 1Б)

Билеты – по ссылке.