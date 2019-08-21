Участники АТО из Николаевщины, воспользовавшись помощью ОГА, открыли центр семейного отдыха

Предоставление единовременного пособия для открытия собственного дела участникам Антитеррористической операции, которое уже два года подряд работает на Николаевщине, объединяет участников АТО.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Один из таких проектов был торжественно презентован в Корабельном районе города Николаева в среду, 21 августа.

В прошлом году при поддержке Николаевской облгосадминистрации семья Параскун – Сергей (победитель областного конкурса на открытие собственного дела участниками АТО-2018) и Антонина начали семейный проект «Магазин счастья». Положительные результаты их работы вдохновили на создание нового семейного проекта – совместно с победителем 2019 года Андреем Коваленко семья Параскун создала центр семейного отдыха «Площадка грез».

Отметим, что Николаевская область – единственная в Украине, где зародилась и эффективно работает программа поддержки демобилизованных участников Антитеррористической операции. В течение двух лет из областного бюджета Николаевской области для предоставления единовременного пособия на открытие собственного дела участникам Антитеррористической операции выделены средства в размере 2 миллиона гривен.

С 2018 года ежегодно в области объявляется конкурс проектов среди участников Антитеррористической операции для предоставления единовременного пособия для открытия собственного дела. Рекомендованная стоимость проектов в пределах 50 тысяч гривен. Помощь имеет единоразовый характер и является невозвратной.

В 2018 году на конкурс поступило 33 проекта участников Антитеррористической операции, в 2019 году поступило 28 проектов участников Антитеррористической операции. Проекты поступали со всей Николаевской области. Отрасли, которые они охватывают, довольно разнообразны: металлообрабатывающая и деревообрабатывающая промышленность, ремонт бытовой техники, пчеловодство, открытие кафе, монтаж электрических систем, выращивание птицы, косметология, тренажерный зал, предоставление консалтинговой помощи, ремонтные работы, выращивание зелени и др.

По результатам конкурса в течение двух лет в Николаевской области собственное дело открыли 40 участников Антитеррористической операции.