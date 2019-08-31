На Николаевщине проходят учения 191-го батальона территориальной обороны

С 28 августа по 6 сентября на Николаевщине проводятся учебные сборы личного состава 191-го отдельного батальона территориальной обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Активная фаза учений пройдет с 3 по 5 сентября. В ходе учений предусмотрено установление блокпостов для отработки действий по организации пропускного режима. Всего установлено три таких блокпоста:

- на трассе Р06 в направлении Новой Одессы возле объездной дороги на Херсон; - на трассе М14, возле заправки WOG, не доезжая до села Шевченково; - на трассе М14 в направлении Одессы, перекресток дорог на Одессу, Веселиново, бывший пост ГАИ.

В соответствии с планом учений будут организованы охрана и оборона Ингульского и Южнобугского (Варваровский) мостов, зданий Николаевской ОГА и администрации Центрального района города.

«Кроме того, в городе Николаеве будет проведено патрулирование железнодорожного вокзала, улиц города по маршрутам: улица Садовая между проспектом Центральным и улицей Пограничной, улица Соборная между улицей Адмиральской и улицей Потемкинской, улица Набережная от улицы Пушкинской до улицы Малой Морской», – говорится в сообщении.

Жителей и гостей области просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и сохранять спокойствие.