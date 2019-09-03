В Николаевском национальном аграрном университете отметили День знаний

2 сентября в Николаевском национальном аграрном университете состоялся праздник по случаю Дня знаний и посвящения первокурсников в студенты.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского национального аграрного университета.

Традиционно в день знаний лучшие студенты университета возложили цветы к подножию памятников Тараса Григорьевича Шевченко и Героям Небесной Сотни, к мемориалу Героев-Ольшанцев, к памятному знаку Михаила Григорьевича Ливанова – основателя первой в Восточной Европе школы практическогоземледелия и животноводства.

С приветственным словом к первокурсникам обратился ректор Николаевского национального аграрного университета член корреспондент Национальной академии аграрных наук Украины, доктор технических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники, полный кавалер ордена «За заслуги» Вячеслав Шебанин, вручив им символ принадлежности к большому студенческому братству университета – студенческий билет.

Директор Технолого-экономического колледжа Владимир Рыбачук вручил студенческий билет первокурсникам Технолого-экономического колледжа ННАУ.

Также, символический «ключ знаний» передал студентам заведующий кафедрой отельно-ресторанного дела и организации бизнеса, доктор экономических наук, профессор Иван Червен.

С напутственными словами к первокурсникам обратилась, и студенческий президент ННАУ Алёна Волошиновская.

Напомним, что Николаевский национальный аграрный университет объявил дополнительный набор.