Стали известны фамилии украинских политзаключенных, которые являются участниками обмена с Россией

Стали известны фамилии политзаключенных, которые должны вернутся в Украину в рамках обменного процесса с Россией.

Соответствующую информацию у себя на странице в Facebook опубликовал украинский журналист Роман Цимбалюк.

Как рассказал журналист, он вместе со своей коллегой принесли передачи украинским политзаключенным в следственный изолятор «Лефортово». Всего, по словам Цимбалюка, там находится 32 человека, среди них Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Алексея Сизонович. При этом Цимбалюк уточняет, что местонахождения Олега Сенцова неизвестно.

«Только что с Викторией Ивлевой провели операцию по установлению личностей граждан Украины, которые находятся в СИЗО «Лефортово». Принесли передачи. И их приняли, что уже само по себе является большой удачей. Взяли для 24 моряков и 8 наших осуждённых. Среди них: Сущенко, Балух, Кольченко, Карпюк, Клых, Гриб и Сизонович. Всего 32 человека. Возможно, список неполный. Также непонятно, где Сенцов», - написал Цимбалюк.

Журналист с коллегой передали политзаключенным сигареты, орехи, шоколад и хлеб.

«Сегодня обошлось без больших и уже «фирменных» именных зелёных торб - передачки небольшие. Хотелось бы, чтобы не было необходимости вообще снова упаковывать их. Купили сигареты (кому надо) шоколад, орехи. Гражданским в последний момент докупили колбасу и сыр. Ещё русский пекарь Дима принес хлеб, сделанный его собственными руками. Всем спасибо, особенно Вике Ивлевой», - добавил Роман Цимбалюк.

Как известно, в ночь на 30 августа в сети появилась информация, что состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Позже ряд журналистов и родственников политзаключенных ожидали их прибытия в аэропорту Жуляны, но в Офисе Президента и СБУ заявили, что переговоры по этому поводу еще ведутся и обещали сообщить позже о времени обмена.

Напомним, как после оглашения оправдательного приговора двух фигурантов одесского «дела 2 мая» Сергея Долженкова и Евгения Мефедова сразу же задержали по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). В тот же день им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В итоге, Мефедову и Долженкову полиция сообщила о подозрении в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Николаеве.

Речь об участии Евгения Мефедова и Сергея Долженкова в автопробеге из Одессы в Николаев 28 марта 2014 года. В составе пророссийской организации «Одесская дружина» они во время поездки демонстрировали флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивали пророссийские лозунги и таким образом проводили пропаганду сепаратизма среди населения.

После стало известно, что россияне, которых Украина планирует обменять на политзаключенных из Российской Федерации, продолжают находиться в пунктах сбора в ожидании процесса.

По информации «Преступности.НЕТ» в списках на обмен также есть и другие жители Николаевщины. В частности, осужденный по сделке за госизмену и сбор информации об очаковских «морских котиках» Юрий Ломако (имеет и российское гражданство), а также обвиняемый в госизмене николаевский скульптор Дмитрий Кореновский и еще один фигурантэтого же уголовного производства.