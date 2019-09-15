Николаев продолжает праздновать День города – «Янтарная осень» стартует в 12:00

15 сентября на главной площади города в рамках празднования 230-ой годовщины Николаева состоится фестиваль «Янтарная осень-2019».

В течение дня на территории фестиваля будут работать фудкорты. Вас ждет выступление духовых оркестров, цирковая программа, конкурсы, развлечения и множество подарков.

С 12.00 начнется регистрация участников «Пивного квеста». В каждой команде должно быть пять участников. Старт квеста в 17.00 Команда победителей квеста получит в подарок 100 бутылок пива «Янтарь».

С 12.00 до 18.00 состоится турнир по бир-понгу. С 18.00 отрываемся под зажигательные хиты групп - «РИО», «Веселые стаканчики» и самой веселой украинской группы «ТИК».

Вас развлечет и исцелит, Янтарь, Мида и Кивит!