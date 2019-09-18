«Николаевоблтеплоэнерго» сообщило об изменении номера счета для платы за отопление

«Николаевоблтеплоэнерго» изменило номер своего банковского счета согласно стандарту IBAN.

Об этом сообщили на странице предприятия в Facebook.

Согласно постановлению правления Национального банка Украины от 28 декабря 2018 года №162 «О введении международного номера банковского счета IBAN в Украине», изменены счета ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», а именно:

- для населения (IBAN) UA513264610000000260311001410 (UAH) Банк – «Ощадбанк» Украины, МФО 326461, ЕГРПОУ 31319242

Начиная с 1 ноября 2019 года, все расчеты будут осуществляться исключительно с использованием IBAN. Перечень финансовых учреждений (компаний), с которыми у ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заключены договоры на прием платежей от населения: «Ощадбанк», «Юнекс Банк», «Индустриалбанк», «Приватбанк», Николаевская дирекция «Укрпочты», «Банк Фамильный».