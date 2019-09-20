В Корабельном районе поздравили николаевских спортсменов – чемпионов мира по гребле

На этой неделе спортсмены КДЮСШ «Олимп» торжественно закрыли сезон водных видов спорта и подвели итоги уходящего сезона. Пришёл поздравить чемпионов Украины и призеров чемпионата мира по водным видам спорта первый заместитель начальника порта «Ника-Тера» Анатолий Дворник. От лица руководства порта он вручил спортивные рюкзаки победителями и презентовал новую байдарку-двойку фирмы Nelo.

Об этом сообщили в пресс-службе порта «Ника-Тера».

- Наш порт гордится нашими спортсменами – они гордость нашего города и всей страны, - рассказал Анатолий Дворник. – Мы очень рады, что поддержка порта «Ника-Тера» в покупке байдарки для юных спортсменов станет инструментом достижения новых побед и поможет достигать новых высот. Мы будем продолжать участвовать в развитии спортивного комплекса, ведь спорт – это жизнь и наши спортсмены – это пример для всех.

Как отметили спортсмены и их тренер Наталья Левченко, в такой байдарке мирового уровня становятся чемпионами Европы и мира – лодка имеет хорошие ходовые качества, комфортная и устойчивая, в ней спортсмен чувствует себя уверенно.

Спортсмены КДЮСШ «Олимп» в 2019 году показали высокие результаты и неоднократно прославляли город Николаев на территории страны и мира. Так, мастер спорта Украины, член сборной национальной команды Украины по гребле, финалист чемпионата мира и Европы, чемпион Украины Дмитрий Беспалько; мастер спорта Украины, член сборной команды Украины по гребле, чемпион Украины Александр Гончар, а также Екатерина Гончар и Иван Клопов становились чемпионами и призерами чемпионата Украины в этом году.

Поздравления спортсмены также получили и от директора КДЮСШ «Олимп» Светланы Капур, и от начальника Управления по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета Олега Машкина.

По словам Олега Машкина, за счёт бюджетных денег управление прикладывает усилия к обновлению базы спортивных школ, но существует проблема нехватки средств на развитие всех необходимых аспектов, поэтому он благодарен вместе со спортсменами частному бизнесу – морскому порту «Ника-Тера» за системную помощь спорту Корабельного района и города в целом.