Нардеп от «Слуги народа» Тищенко нахамил журналистке: «Кто вы такая, чтобы проверять?»

Нардепы от «Слуги народа» Николай Тищенко и Артем Культенко отказались ответить журналистке на простой вопрос, а Тищенко нагрубил ей в ответ.

Об этом сообщает «Радио Свобода» в своем твиттере.

У нардепов спросили, кто в Украине министр охраны здоровья. Журналистка хотела узнать, читают ли депутаты от провластной партии законы, которые они принимают. Культенко поинтересовался, почему журналистка задает такой вопрос нардепам от «Слуги народа».

- Я знаю, что мы голосовали, и что? Мы плохой поступок сделали? Вы устраиваете тесты.

Тищенко сначала предложил журналистке «попить воды», а затем стал интересоваться, почему ему задают вопросы:

- Кто вы такая, чтобы проверять? Ну кто вы? Мой отец или моя жена? Кто вы? – сказал Тищенко. - А вы ради своего отца и жены шли в Верховную Раду? – парировала журналистка. - Проверять.. кто? - Это наша работа.

«Слуги народу» Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 19, 2019

До избрания в Верховную Раду Тищенко был ресторатором, участником ТВ-шоу и телеведущим.

Напомним, что ранее нардеп от «Слуги народа» Дубинский обменялся оскорблениями с мэром Днепра Борисом Филатовым.