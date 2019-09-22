Молодёжь – в авангарде по уровню экологической осознанности

Вопросы экологии с каждым днем ​​приобретают все большую актуальность. Все мы чувствуем влияние экологических факторов на качество жизни. В рамках «Недели экологической осознанности», которая проходила с 16 по 20 сентября в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова состоялся целый ряд мероприятий. Кафедра менеджмента, совместно с ведущими учеными Института экономики природопользования и устойчивого развития НАН Украины, провели региональный семинар «Публично-частное партнерство в сфере природопользования: состояние и проблемы». Среди участников – специалисты из Киева, Одессы, Николаева, Херсона, представители бизнеса, местных органов власти, директора природных парков и заповедников.

Студенты университета являются постоянными участниками и призерами Всеукраинских конкурсов студенческих научных работ по вопросам экологии и экономики природопользования. Кроме того, сами организовывают и проводят различные экологические акции. Так, студенты специальности «Менеджмент» и Студенческий совет университета были со организаторами и участниками областного молодежного фестиваля «Tilihul Eco-Fest», который прошел 20 сентября 2019 г., накануне Всемирного дня чистоты (World cleanup day) на территории Украинской косы регионального ландшафтного парка «Тилигульский» вблизи села Украинка Березанского района.

Сейчас в мире наблюдается тенденция изменения отношения молодежи к природе. Школьники и студенты активно включаются в использование различных экологических практик, не упускают возможности лично участвовать в охране окружающей среды. Именно учащихся и студентов приглашают принять участие в Челендже «Я убрал – твоя очередь-2: изменим будущее вместе», приуроченная к Международному дню чистых берегов.

Акция проводится с 16 по 30 сентября, сообщается на сайте МОН.

Для принятия участия нужно:

• собрать друзей;

• убрать вместе берег реки или моря;

• зарегистрироваться и выложить фото «до» и «после» уборки в Facebook с хэштегом #Яприбрав_ТвояЧерга2.

Друзья! Так мы все вместе сделаем нашу планету чище.