Порт «Ника-Тера» перевалил рекордные 6 миллионов тонн

«Морской специализированный порт Ника-Тера» 23 сентября 2019 года впервые в своей истории с начала календарного года достиг объема перевалки в 6 миллионов тонн.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

За неполные девять месяцев грузооборот морского терминала «Ника-Тера» составил 6 миллионов тонн и превысил рекордную перевалку за весь 2018 год, составившую 5,84 миллиона тонн.

«Юбилейная» тонна была отгружена в составе партии зерновых на теплоход Sea Dove.

Стоит отметить, что «МСП Ника-Тера» уже второй год подряд обновляет свои рекорды, демонстрируя стабильную динамику роста грузооборота.