«Программа по предпринимательской деятельности для ветеранов АТО и ООС» - в Николаеве!

Приглашаем участников и ветеранов АТО/ООС на обучение по предпринимательству от Киевской школы экономики!

Участники Программы получат возможность овладеть основами бизнес-планирования, маркетинга, финансов, продаж и основами построения и управления командами. Как результат, каждый сможет разработать бизнес-план с помощью опытных преподавателей KSE и выпускников прошлых волн.

Киевской школой экономики уже было проведено четыре волны обучения для более чем 100 участников, которые вместе реализовали около 50 проектов. Пятая волна программы масштабируется при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине и приглашает к участию представителей Николаевской, Херсонской и Одесской областей на бесплатное обучение в Николаеве.

Набор участников уже открыт и он продлится до 10 октября!

Для поступления необходимо:

1. Заполнить анкету по ссылке: https://forms.gle/nLXp5MT5goYD4o3g6

2. Добавить документы, подтверждающие участие в боевых действиях;

3. Написать короткое мотивационное письмо;

4. Предоставить рекомендательные письма от 2 побратимов/командира.

Программа рассчитана на 2,5 месяца и предусматривает 10 учебных модулей: каждый модуль - один полный учебный день в неделю и материалы для самостоятельного изучения.

Подробнее ознакомиться с результатами предыдущих программ можно по ссылкам:

- первая волна

- вторая волна

- третья волна

Обучение проводится Киевской школой экономики совместно с организациями-партнерами при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине, ОО "Ассоциация участников и инвалидов АТО" и ГС "Движение ветеранов Украины".

С любыми вопросами по программе и предложениями партнерства/информационной поддержки можно обращаться к координатору программы Адель Шаповаловой на электронный адрес ato@kse.org.ua или по телефону +380674347221.