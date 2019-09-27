Подозреваемый может сбежать из страны, - коллеги николаевской девушки, которую пытался убить гражданин Германии

Коллеги Ирины Корсак из Николаева опасаются, что подозреваемого в покушении на нее гражданина Германии могут отпустить под залог, и он сбежит из Украины.

Об этом говорится на их страницах в социальных сетях.

Напомним, что в Николаеве 25 сентября гражданин Германии пытался убить 30-летнюю местную жительницу, с которой у него были отношения. Он погнался за ней, нанес несколько ударов ножом и сбежал. Вскоре подозреваемого задержала полиция.

Девушка работает инструктором по зумбе (танцевальная фитнесс-программа). Покушение на Ирину вызвало резонанс среди её коллег по всему миру.

Анна Бондарь, зумба-инструктор из Умани пишет, что немец длительное время угрожал Ирине. Пострадавшая, по словам Бондарь, перенесла многочасовую операцию и переливание крови, сейчас её состояние стабильное, но сложное.

«Нападавший – гражданин Германии, поэтому велика вероятность, что его могут отпустить под залог, а возможно он сможет «случайно незамеченным» покинуть страну», - сообщила она на своей странице в Facebook.

Аналогичные посты опубликовали инструкторы по зумбе Анна Мольнар из Ужгорода, Ирина Сенол из Анталии, страница «Zumba Ukraine», Чандра Хемптон из США, Елена Колганова из Москвы.