Подозреваемый может сбежать из страны, - коллеги николаевской девушки, которую пытался убить гражданин Германии

Коллеги Ирины Корсак из Николаева опасаются, что подозреваемого в покушении на нее гражданина Германии могут отпустить под залог, и он сбежит из Украины.
Об этом говорится на их страницах в социальных сетях.
Напомним, что в Николаеве 25 сентября гражданин Германии пытался убить 30-летнюю местную жительницу, с которой у него были отношения. Он погнался за ней, нанес несколько ударов ножом и сбежал. Вскоре подозреваемого задержала полиция.
Девушка работает инструктором по зумбе (танцевальная фитнесс-программа). Покушение на Ирину вызвало резонанс среди её коллег по всему миру.
Анна Бондарь, зумба-инструктор из Умани пишет, что немец длительное время угрожал Ирине. Пострадавшая, по словам Бондарь, перенесла многочасовую операцию и переливание крови, сейчас её состояние стабильное, но сложное.
«Нападавший – гражданин Германии, поэтому велика вероятность, что его могут отпустить под залог, а возможно он сможет «случайно незамеченным» покинуть страну», - сообщила она на своей странице в Facebook.
Аналогичные посты опубликовали инструкторы по зумбе Анна Мольнар из Ужгорода, Ирина Сенол из Анталии, страница «Zumba Ukraine», Чандра Хемптон из США, Елена Колганова из Москвы.
«Близкие и друзья Ирины очень опасаются того, что мужчина не отступится от своих намерений, если будет отпущен под залог», - написала Колганова на своей странице в Facebook.