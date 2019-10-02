Николаевский строительный колледж приглашает выпускников девятых классов на подготовительные курсы

Николаевский строительный колледж КНУСА приглашает выпускников 9-х классов школ города на 6-месячные подготовительные курсы для успешной сдачи вступительных экзаменов и качественной подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации.

Об этом сообщили в администрации колледжа.

Программа на курсах предусматривает подготовку по таким направлениям:

- для специальностей: 192 «Строительство и гражданская инженерия», 133 «Отраслевое машиностроение», 121 «Инженерия программного обеспечения» – «Украинский язык» и «Математика»; - для специальности: 191 «Архитектура и градостроительство» – «Украинский язык» и «Рисунок».

Занятия проходят после 16:00 четыре раза в неделю. Слушатели подготовительных курсов при поступлении в колледж получают дополнительные баллы согласно Правилам приема 2020 года.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (5012) 37-51-70, (067) 713-66-58. Колледж расположен по адресу: улица 1-я Слободская, 2.