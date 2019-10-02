Жители Южного в Одесской области считают, что город вымирает из-за расцвета преступности и безработицы

Ранее цветущий и промышленный город Южный, в котором работали крупнейшие предприятия, существенно теряет в численности своего населения.

Так считает главный редактор издания «Южный лайф», блогер и активист Вячеслав Кириков. Его мнение поддержали южненцы в комментариях к публикации в Facebook на странице «Подслушано Южный», сообщает сайт «Koblevo.news».

«Прогуливаясь вечером, не ночью, по городу, стал обращать внимание на окна в домах. И начал замечать, что горящих вечером окон стало заметно меньше! Вопрос: сколько нас осталось в Южном? Реально тех, кто живет и трудится в городе? Где все и почему так происходит. Сезон закончился, туристы уехали и как раз можно более и менее подсчитать. Итак, ОПЗ работает, но не в том объёме, что раньше, и людей, работающих на ОПЗ, объективно меньше чем раньше! В порту? Я думаю, что народ с порта тоже понемногу разбегается. Другие предприятия привлекают рабочую силу из сел и из Одессы. А Южный что? Понемногу вымирает?» – говорится в публикации.

Как один из показателей снижения количества жителей Южного Вячеслав Кириков привёл День города (28 сентября), который собрал на площади довольно мало людей, учитывая то, что посмотреть на праздничный концерт в город приехали жители окрестных сёл, включая соседствующие села Березанского района Николаевской области. Отдельное внимание было уделено растущему количеству наркозависимых молодчиков и агрессивных гастарбайтеров.

«Наверное, многие начали замечать, что в Южном появились группы мужчин, скажем так, не совсем благонадежного вида, некоторые отдельные люди стоят в позах йоги (это ребята, спайсы). Это страшно! Наши дети ходят с секций, со школ, кружков вечерами и иногда, когда родители на работе, одни по тем же улицам. Явно не работник ОПЗ или порта (как эталон) прилично одеты, трезвые, не орущие матом. А это, друзья, группы работяг с других регионов страны, живущие по 5-6 человек в съемной квартире и бригадами работающие на наших предприятиях, своих не хватает! А где наши? Ранее я выкладывал видео с активно отдыхающими людьми, стреляющими в жилых домах из пистолета. Это вопрос к полиции! Варта (или как ее там), которые трусят бабушек, продающих петрушку, чтобы хоть как-то заплатить за коммуналку», - написал блогер.

Пока малозаметная проблема, считает Кириков, накапливается как снежный ком, и вариант «как-нибудь пройдёт» не получится. В свою очередь жители Южного считают, что данная проблема уже давно не малозаметная. Нет достойной работы, растет преступность, в зимнее время целые этажи многоэтажек простаивают пустыми до следующего туристического сезона. В обсуждении припомнили и городские парки: с одной стороны они есть, с другой стороны – это места больше для местных алкоголиков, любящих посидеть в темноте (парки малоосвещенные). Активист призвал местную власть к немедленному реагированию на сложившуюся в городе ситуацию.