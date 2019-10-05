Ученики 11-х классов могут получить 30 баллов к своему ВНО!

Николаевский национальный аграрный университет способствует своим абитуриентам попасть на бюджет. Для поступления важен каждый балл, а иногда и полбалла. Университет предлагает своим абитуриентам возможность получить дополнительно к ВНО 30 баллов (при поступлении в Николаевский НАУ) в два шага!

Об этом сообщили в приемной комиссии университета.

Шаг 1. Записаться на подготовительные курсы Николаевского национального аграрного университета в Николаеве или области (дневные или заочные) с опытными преподавателями и современными методиками, благодаря которым вы сможете достичь лучших результатов и поступить на бюджет на любую специальность и получить до 10 баллов после прохождения пробного ВНО.

Шаг 2. Принять участие во Всеукраинской предметной олимпиаде Николаевского национального аграрного университета, которая будет проходить с 15 октября до 1 ноября 2019 года на базе Николаевского НАУ и опорных школ каждого из районов Николаевской области. Мы стремимся найти одаренных абитуриентов, ознакомить их со специальностями, по которым осуществляется подготовка в университете, способствовать углубленному изучению предметов, являющихся профильными для поступления в Николаевский НАУ, и возможности получить дополнительно до 20 баллов за каждый предмет, которые выносятся на внешнее независимое оценивание.

Заявления на курсы и олимпиаду принимаются в электронном виде:

- подготовительные курсы;

- Всеукраинская предметная олимпиада.

Либо же по адресу: Николаев, улица Георгия Гонгадзе, 9, 1 этаж, кабинет 118А, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00. Справки по телефону (0512) 58-05-91, E-mail: martsenyuk@mnau.edu.ua.