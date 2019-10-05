В топ-100 самых состоятельных украинцев по версии журнала «Корреспондент» вошел николаевский бизнесмен Рафаэль Гороян

Журнал «Корреспондент» презентовал рейтинг «100 самых состоятельных украинцев». По информации издания, были проанализированы активы более 120 самых успешных представителей разных сфер бизнеса. Бизнесмен Рафаэль Гороян, председатель правления группы компаний «Прометей» с оценкой состояния в 130 миллионов долларов занял 49-ю позицию.

Об этом сообщили в группе компаний «Прометей».

Управленческие качества бизнесмена ведут к стремительному развитию компании. Более чем за 20 лет работы «Прометей» показал высокие результаты на аграрном рынке, компания работает стабильно и продолжает расти, тем самым приумножая собственное состояние.

На сегодняшний день ГК «Прометей», имея в своем арсенале 23 элеваторных комплекса, уверенно удерживает позиции лидерства среди владельцев элеваторных мощностей в Украине. На мировом рынке зерна компанию знают как успешного трейдера, на внутреннем – как надежного партнера по закупке сельхозпродукции. Собственный автопарк - 40 современных зерновозов MAN, Scania, Volvo обеспечивает маневренность, независимость, оперативность в предоставлении услуг по логистике грузов. Компания занимается выращиванием зерновых и масличных культур на собственном земельном банке в 10 тысяч гектаров и является одним из крупнейших дистрибьюторов минеральных удобрений в стране.