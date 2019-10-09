Государственная налоговая служба Николаевщины обеспечила поступление в бюджет 4 миллиардов гривен от ЕСВ

Дмитрий Прокофьев В январе-сентябре 2019 года Главное управление ГНС в Николаевской области обеспечило поступление в бюджет почти 4 миллиардов гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Показатели этого года на 723,4 миллиона гривен или на 22,3% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. По словам и.о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрия Прокофьева, рост поступлений по ЕСВ состоялся благодаря качественному администрированию налогов, сервисному обслуживанию плательщиков, а также проведенной работе относительно повышения уровня оплаты труда наемным работникам, принятию мер по детенизации доходов и легализации занятости населения.