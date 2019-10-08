«Юрлица, официально обрабатывающие землю, должны иметь право на первоочередное её приобретение», - Кормышкин о снятии моратория

В Украине должен быть открыт рынок земли, но только при определенных условиях. Так, юридические лица, арендующие земли, имеют право на первоочередное приобретение данных земель.

Такое мнение высказал гендиректор группы компаний «ПАЕК», депутат Николаевского областного совета, председатель постоянной комиссии по аграрным вопросам Юрий Кормышкин на областной встрече аграриев и представителей Всеукраинского аграрного совета, которая состоялась 8 октября во Николаеве.

Кормышкин считает, что первоочередным правом на покупку земли должны владеть не только физические, но и юридические лица, которые обрабатывают данные земли. Поскольку именно предприятия обеспечивают трудовые места в селе и являются главными налогоплательщиками.

- Мы сегодня все заключили договоры аренды, где написано, что первоочередное право купить землю у предприятия. Во всех четырех законопроектах (зарегистрированных в ВРУ) нет ни одного слова, имеет ли право купить юридическое лицо. Если нет этого в законе, то первоочередное право, прописанное в договорах аренды, не действительное... Вот например, я обрабатываю 5 тысяч гектаров земли. Я имею право купить только 200-500 гектаров, хозяйство - 0 гектаров, а всех людей нам надо уволить... Мы должны четко написать (в обращении к Президенту и ВРУ), что дайте первоочередное право этому лицу, которое арендует эти земельные паи, - отметил Кормышкин.

Он также обратил внимание на то, что Верховная Рада Украины работает над законом об открытии рынка земли, но соответствующих изменений в Налоговый или Земельный кодексы не планируется.

- Мы все организуем ОТГ, боремся за децентрализацию. А кто будет наполнять налоги по выплате арендной платы? Никто! У нас есть только 1% уплаты земельного налога. Сегодня с пая мы платим 3 тысячи гривен налога, который идет в ОТГ или в район, а земельный налог – это 500-600 гривен с земельного пая. И скажите, как сегодня сельский совет, ОТГ или район будут выживать?! А что делать с Земельным кодексом, где написано, что не имеют права продавать земли государственные предприятия? Изменений в Налоговый кодекс Верховная Рада не планирует, в Земельный кодекс изменений не планирует, а хочет принять закон о рынке земли, - отметил Кормышкин.

Аграрий отметил, что открытие рынка земли должно быть при следующих условиях:

- купить землю могут только граждане Украины; - приобретенная земля не имеет права продаваться иностранному лицу в течение 10-15 лет; - первоочередным правом на приобретение земли должно владеть юридическое лицо, которое официально является арендатором данных земель; - владельцами компании, предприятия или хозяйства, которые хотят приобрести землю, должны быть только граждане Украины.

- Если эти факторы будут, пусть это будет продажа земли. И каждый из нас на сегодняшний день, если будут кредитные проценты под 3-5%, сможет взять эти кредиты (и приобрести землю), - отметил гендиректор «ПАЕК».

Кормышкин добавил, что депутаты Николаевского городского совета должны провести внеочередную сессию, где будут обсуждены конкретные предложения с земельным законом.