Профессору университета имени Орлика известное канадское научное издание присвоило почетное звание

Доктору психологических наук, профессору, действительному члену Европейской академии природоведения (Эдинбург, Великобритания), проректору Международного классического университета имени Ф. Орлика Наталье Евдокимовой коллегия канадского научного издания присвоила почетное звание «Основатель научной школы».

Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Известную ученую отметили за её активную научную деятельность в основании и развитии научной школы «Стратегии и технологии развития личности как субъекта жизнетворчества».

Награда присваивается журналом «Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools» и канадским издательством Accent Graphics Communications&Publishing научным школам, чьи достижения признаны мировым и европейским научным сообществом.

Научная школа Н.Евдокимовой «Стратегии и технологии развития личности как субъекта жизнетворчества» разрабатывает проблематику развития личностной идентичности, способа жизни, профессиогенеза личности, профессионального развития и становления личности, формирования стратегий профессиональной деятельности, профессиональной рефлексивности.

Школа создана в 2013 году. В ее состав входят 15 молодых ученых, которые под руководством профессора Н.А. Евдокимовой проводят научные исследования по данной проблематике. Результаты этих исследований апробируются на всеукраинских и международных конференциях, симпозиумах и представлены в защищенных диссертациях по научной специальности «Педагогическая и возрастная психология».

Научная школа входит в состав Всеукраинской научной школы генетической психологии, возглавляемой академиком С.Д. Максименко, директором Института психологии Г.С. Костюка НАПН Украины.