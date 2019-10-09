Большой субботник в Коблево – уже 12 октября!

Сообщество предпринимателей Коблево во главе с Олегом Бозом в очередной раз анонсирует уже ставшую традиционной осеннюю большую уборку в Коблево.

Соответствующее сообщение появилось в Viber-канале «Сообщества», передает «Koblevo.news».

Традиционно в мероприятии примут участие наиболее активные и сознательные предприниматели Коблево, работники КП «Селькоммунхоз» и представители общественности. К мероприятию могут присоединиться все неравнодушные и активные граждане. Проведите субботу с пользой и сделайте Коблево чище!

Также заметим, что «Сообщество предпринимателей Коблево» располагает необходимым инвентарем для уборки, в том числе и перчатками. Так что от вас потребуется только ваше время и труд.

Сбор, как всегда, 9:00 в эту субботу у Стеллы Коблево.