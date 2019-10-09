Глава Николаевского облсовета предложила запустить флэшмоб , чтобы поздравить военнослужащих с Днем защитника Украины

Глава Николаевского обласного совета Виктория Москаленко предложила принять участие во флэшмобе «#привітай_воїна» ко Дню защитника Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе облсовета.

«В этом году я предлагаю каждому из Вас присоединиться к нашему флешмобу и почтить Героев, что борются за мир и независимость! Присоединяйтесь, и выскажите благодарность в комментариях воину, которого Вы, возможно, знаете! В любой форме - стихотворения, картинки, видео с простыми словами благодарности выскажите свое восхищение Героями Украины в комментариях к этому посту!» – предложила глава облсовета.