Николаевский НУК имени адмирала Макарова подписал договор о сотрудничестве с корпорацией LTH-BAAS

В Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова 8 октября с визитом прибыл генеральный директор судостроительной корпорации LTH-BAAS Антон Малюгин.

Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В рамках дружественной встречи между европейским партнёром и ректором НУК Евгением Трушляковым прошли плодотворные переговоры, направленные на модернизацию и развитие современного кораблестроительного образования. Во встрече так же участвовали руководитель УНЦМС НУК Михаил Михайлов и ведущий инженер LTH-BAAS Андрей Емец.

Результатом встречи стало подписание договора о сотрудничестве, а также совместного плана работы между университетом и корпорацией в сфере развития образовательных и научно-исследовательских проектов, развития материально-технической базы, тренажеров, поставки оборудования и программных продуктов, проведения конференций, круглых столов, семинаров и прохождения стажировок профессорско-преподавательского состава на предприятиях LTH-BAAS.

«Отличительным достижением стала возможность для студентов кораблестроительного университета проходить практику на предприятиях корпорации во Франции, Эстонии и Германии, а выпускники получили возможность трудоустраиваться на этих верфях», - сообщили в вузе.

Также была утверждена программа развития специализированных учебно-исследовательских кораблестроительных лабораторий на базе НУК при финансовой помощи LTH-BAAS.

«Несомненно, это станет всего лишь первым шагом в укреплении сотрудничества НУК со всемирно известными лидерами судостроительной промышленности. В дальнейшем планируется расширение сотрудничества с LTH-BAAS и дальнейшее инвестирование в развитие кораблестроительного университета», - говорится в сообщении.

Кроме этого, николаевский университет выступит центром набора выпускников НУК всех годов для трудоустройства на верфи корпорации. Всех желающих приглашают подать свое резюме в аудиторию 352, главный корпус (Проспект Героев Украины, 9) в период с 15 по 18 октября 2019 года.