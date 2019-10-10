НТРЗ и ученики Академии детского творчества начали мастер-классы для маленьких пациентов больницы

Николаевский тепловозоремонтный завод инициировал проведение мастер-классов для юных пациентов Николаевской областной детской клинической больницы. Реализацию идеи поддержала Академия детского творчества.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Первый мастер-класс по изготовлению открыток состоялся в отделении кардиологии, чем здорово повысил всем участникам настроение и уровень гормонов радости.

- Мы не впервые делаем что-то полезное и приятное для детей, находящихся там на лечении, - сказал директор завода Вячеслав Симченко.

- «Галерея хорошего настроения», фотозона с мировыми силачами из серии «Выздоравливай быстрее!» - это наши первые мини-проекты для больницы. А вот сейчас, с наступлением учебного года, мы совместно с академией начали для детей серию ярких творческих мастер-классов, которые продлятся до конца этого года.

«Галерея хорошего настроения» – это выставка работ талантливых николаевцев, которую открыли еще весной. Экспозиция состояла из работ, как детей, так и взрослых, а также и просто неравнодушных горожан, которые откликнулись на флэшмоб украсить больницу своими яркими работами. Кроме рисунков в различных техниках на выставке были представлены и фотоработы.