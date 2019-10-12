Николаевская таможня в сентябре обеспечила поступление в бюджет почти 253 миллионов гривен

В сентябре текущего года Николаевская таможня ГФС в государственный бюджет Украины перечислила 252,8 миллионов гривен таможенных платежей.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

Показатель поступлений специального фонда, установленный в размере 1,1 миллиона гривен, выполнен на 222,9%, перевыполнение составляет 1,4 миллиона гривен. В январе-сентябре общая сумма поступлений составила почти 3,1 миллиарда гривен таможенных платежей. За счет принятия дополнительных мер относительно увеличения поступлений в сентябре, таможней обеспечено перечисление в государственный бюджет таможенных платежей на 20,8 млн грн больше, чем прогнозировалось.

«Николаевской таможней ГФС на постоянной основе проводилась работа относительно поиска дополнительных резервов. Так, дополнительные перечисления в сентябре 2019 года за счет контроля за определением таможенной стоимости составили 10,2 млн грн, что на 9,8 млн грн, или на 2011% больше, чем аналогичный показатель сентября 2018 года; контроля за классификацией товаров – 857 тыс. грн, что на 573,7 тыс.грн, или на 202,6% больше, чем аналогичный показатель сентября 2018 года; контроля за определением страны происхождения – 758,2 тыс.грн, что на 116,9 тыс.грн, или на 18,2% больше, чем аналогичный показатель сентября 2018 года», - отметили на таможне.

Напомним, что Николаевскую таможню включат в состав новой Черноморской таможни.