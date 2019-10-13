Собор Элладской церкви признал Православную церковь Украины

Внеочередной собор Элладской православной церкви решил признать Православную церковь Украины.

Об этом в Facebook сообщил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний (Думенко).

«Благодарен моему брату во Христе, главе священного синода Церкви Греции блаженнейшему архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании собора иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решениям Вселенского патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими поместными автокефальными церквями во всех сферах», – сообщил он.

Митрополит отметил, что установление полного евхаристического единения и официальных отношений между поместными церквями станет новой странице в истории Украины и Греции.

«Верю, что в скором будущем буду иметь радость посетить близкие моему сердцу Афины и лично передать наши чувства любви и уважения блаженнейшему архиепископу Иерониму, братьям иерархам и всей полноте Церкви Греции», - отметил Епифаний.

Напомним, что в июле Министерство культуры Украины подтвердило, что Киевская патриархия ликвидированной Украинской православной церкви прекратила существование путем присоединения к Киевской митрополии Православной церкви Украины.

Как известно, 15 декабря 2018 года была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия. На собор также пришли два митрополита УПЦ МП: Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) и Винницкий Симеон (Шостацкий).

Отметим, что в УПЦ Московского патриархата отказались признавать создание Православной церкви Украины.

5 января в Стамбуле подписали Томос для Православной церкви Украины. 6 января в соборе Святого Георгия Вселенский патриархат предоставил Томос Православной церкви Украины.