Студенты МКУ им. Пилипа Орлика песней поблагодарили всех защитников Украины

В День защитника Украины, мы, преподаватели и студенты Международного классического университета имени Пилипа Орлика, поздравляем с праздником и искренне благодарим наших воинов: за возможность видеть солнце, чувствовать любовь своих родных, дышать полной грудью!

Песню, созданную на мелодию популярного хита группы «Океан Эльзы», мы написали и исполнили дружеской студенческой семьей и посвятили всем воинам, которые защищали и защищают честь и свободу украинцев и Украины. Среди которых много студентов и выпускников нашего вуза, фотографии которых вошли в видеоклип. Некоторые даже в это время находится там, на грани...

Благодарности словами будет мало, но мы говорим спасибо!

«За то, что Ты стоишь под пулями на восточном фронте, за то, что Ты рискуешь своей жизнью, чтобы сохранить наши. Благодарю Тебя за то, что в моем городе не идут бои! Благодарю Тебя за стойкость, мужество, отвагу. В Тебя верят. Тебя ждут. Тебе очень признательны!».

Благодарность за создание клипа Наталье и Илье Кошковским, которые технически помогли представить наши поздравления.

Также спасибо проекту «Благодаря тебе» за видео, которое было использовано в создании ролика: «Благодаря тебе» (2018), «Благодаря тебе. Просто школа» (2018).